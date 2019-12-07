Дмитрий Алиев стал четвертым в финале Гран-При

«Тетя, можно у вас пожить? Нас мама не любит»: школьницы сбежали к соседке из приемной семьи

Односельчане говорят, что мачеха часто была груба с детьми, плохо их одевала. Сама приемная мать заявляет, что у девочек просто сложный характер