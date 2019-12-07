Дмитрий Алиев стал четвертым в финале Гран-При
Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев занял четвертое место в короткой программе одиночного мужского катания в Финале Гран-при. Соревнования проходили в Турине.
В короткой программе Алиев получил 88,78 балла. Это позволило ему стать четвертым. Как сообщает агентство РИА Новости, ухтинца похвалил олимпийский чемпион 2000 года Алексей Ягудин.
– После того, как я увидел тройной аксель, мне хотелось крикнуть: «Спасибо тебе, Дима!» Планировался каскад, но почему после четверного луца только двойной тулуп? Нужно докручивать всегда, прыгать тройной тулуп. Я не то чтобы хочу придираться, но всегда будет тяжело бороться с грандами. Но все-таки хочется включить микрофон и крикнуть: «Молодец», – сказал Ягудин.
Алиев уступил почти восемь баллов французу Кевину Аймозу, идущему третьим. Первое место занял американец Натан Чен.
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ИСТОЧНИК KP.RU