Фигурист из Коми занял третье место на Гран-при в Лас-Вегасе

Фигурист из Коми Дмитрий Алиев стал третьим на первом в сезоне этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Об этом сообщает RT.

В произвольной программе Алиев получил от судей 156,98 балла, набрав по сумме двух прокатов 253,55 балла. В короткой программе спортсмен из Ухты набрал 96,57 балла. Победителем американского этапа стал местный фигурист Натан Чен с результатом 299,09 балла. Серебряную медаль выиграл его соотечественник Джейсон Браун (255,09). Еще один представитель России, Роман Савосин, занял последнее, 12-е место (182,16).

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