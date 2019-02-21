2019-02-21T19:31:45+03:00
Спорт

Ухтинец Дмитрий Алиев не справился с прыжками в финале Кубка России

Фигурист занимает седьмое место среди участников соревнований
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: группа "Дмитрий Алиев" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "Дмитрий Алиев" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Ухтинец Дмитрий Алиев неудачно стартовал в финале Кубка России по фигурному катанию. Напомним, в рамках турнира проходит отбор в сборную страны на чемпионат мира в японском городе Сайтама. В национальной команде наш фигурист был представлен как запасной, то есть до сегодняшнего дня у него были достаточно высокие шансы выступить под флагом России на первенстве планеты.

В соревнованиях фигуристов - одиночников Дмитрий Алиев выступил под композицию "Modigliani Suite " британского рок-музыканта Гая Фарли. Спортсмен допустил грубые ошибки уже в самом начале проката: исполнил тройной сальхов вместо четверного, а заявленный каскад выполнил как тулуп в два оборота. В середине выступления фигурист с трудом удержал равновесие после тройного акселя.

За выступление Дмитрий Алиев получил 67,21 . С таким результатом он оказался на седьмом месте среди участников турнира. От лидера проката Андрея Лазукина его отделяют 24, 36 баллов.

Завтра ухтинский фигурист постарается взять реванш в произвольной программе.

Дмитрий АЛИЕВ / Dmitri Aliev - Финал Кубка России - Mужчины, MC - Кп - 2019.02.21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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