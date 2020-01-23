Молодой сыктывкарке, которая борется с раком четвертой степени, нужна помощь
Молодая сыктывкарка Мария Семенченко в октябре прошлого года узнала о страшном диагнозе — у девушки диагностировали рак желудка IV стадии. Семья девушки организовала срочный сбор средств для установки приспособления, которое поможет ей полноценно жить.
В случаях распространенного рака с метастазами в брюшную полость нередко у пациента возникает асцит – скопление жидкости в животе. Со временем этой жидкости становится все больше, ее объем достигает 10-15 литров. У Марии тоже асцит, он мешает ей дышать, давит на сердце, ей тяжело двигаться.
Для снижения рисков развития осложнений и облегчения процесса эвакуации жидкости врачи устанавливают перитонеальнаую порт-систему. Семья девушки организовала сбор средств для установки этого устройства. Сыктывкарцы будут благодарны неравнодушным за любую сумму.
Сумма для сбора - 300 тыс. руб.
В сумму входит: размещение в стационаре (2-3 дня), осмотр, анестезия, порт-система, имплантация порт-системы, симптоматическая терапия для стабилизации состояния.
Сбербанк (карта мужа) 2202 2002 0706 8527 Андрей Евгеньевич Т. (по номеру телефона - +7 977 474 98 66)
Тинькофф (карта Марии) 5536 9137 7046 1065 Мария Геннадьевна С.
Яндекс Кошелёк 4100111240901562
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ИСТОЧНИК KP.RU