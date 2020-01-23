Молодой сыктывкарке, которая борется с раком четвертой степени, нужна помощь

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:02:33+03:00

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Молодая сыктывкарка Мария Семенченко в октябре прошлого года узнала о страшном диагнозе — у девушки диагностировали рак желудка IV стадии. Семья девушки организовала срочный сбор средств для установки приспособления, которое поможет ей полноценно жить.

В случаях распространенного рака с метастазами в брюшную полость нередко у пациента возникает асцит – скопление жидкости в животе. Со временем этой жидкости становится все больше, ее объем достигает 10-15 литров. У Марии тоже асцит, он мешает ей дышать, давит на сердце, ей тяжело двигаться.

Для снижения рисков развития осложнений и облегчения процесса эвакуации жидкости врачи устанавливают перитонеальнаую порт-систему. Семья девушки организовала сбор средств для установки этого устройства. Сыктывкарцы будут благодарны неравнодушным за любую сумму.

Сумма для сбора - 300 тыс. руб.

В сумму входит: размещение в стационаре (2-3 дня), осмотр, анестезия, порт-система, имплантация порт-системы, симптоматическая терапия для стабилизации состояния.

Сбербанк (карта мужа) 2202 2002 0706 8527 Андрей Евгеньевич Т. (по номеру телефона - +7 977 474 98 66)

Тинькофф (карта Марии) 5536 9137 7046 1065 Мария Геннадьевна С.

Яндекс Кошелёк 4100111240901562

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ИСТОЧНИК KP.RU