В Ухте жителей сгоревшего общежития заставляют платить за ЖКХ-услуги

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:07:25+03:00

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На портале «Активный регион» появилась жалоба жительницы Ухты. 16 декабря на Набережной Нефтяников в Ухте случился пожар. Погорельцы еще не отремонтировали свое жилье, а их заставляют платить за жилищно-коммунальные услуги.

Автор обращения указала, что попросила сделать перерасчет за электричество и воду. В справке о причиненном пожаром ущербе она указала, что огонь повредил комнаты на 4-5 этаже, где и находится её комната. В компании ей отказали из-за того, что не был указан номер комнаты. Между тем, в других компаниях сделали перерасчет и приостановили начисление платежей.

На жалобу отреагировала ухтинская администрация. Они порекомендовали женщине обратиться в городскую жилищную инспекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU