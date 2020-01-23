2020-01-23T11:07:25+03:00
Общество

В Ухте жителей сгоревшего общежития заставляют платить за ЖКХ-услуги

На жалобу ответила администрация
Дарья ЮДИНА
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Общежитие после пожараОбщежитие после пожара
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На портале «Активный регион» появилась жалоба жительницы Ухты. 16 декабря на Набережной Нефтяников в Ухте случился пожар. Погорельцы еще не отремонтировали свое жилье, а их заставляют платить за жилищно-коммунальные услуги.

Автор обращения указала, что попросила сделать перерасчет за электричество и воду. В справке о причиненном пожаром ущербе она указала, что огонь повредил комнаты на 4-5 этаже, где и находится её комната. В компании ей отказали из-за того, что не был указан номер комнаты. Между тем, в других компаниях сделали перерасчет и приостановили начисление платежей.

На жалобу отреагировала ухтинская администрация. Они порекомендовали женщине обратиться в городскую жилищную инспекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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