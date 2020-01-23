В Коми собака неделю охраняла труп замерзшего в лесу хозяина

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:01:49+03:00

Пес никого не подпускал к телу мужчину, который умер в новогоднюю ночь

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В лесах Усть-Вымского района Коми в новогоднюю ночь насмерть замерз охотник. Тело мужчины нашли спустя неделю после его пропажи, рядом с трупом хозяина сидела собака и никого к нему не подпускала, пишет «КомиОнлайн».

31 декабря житель поселка Вежайка отправился отправился на рыбалку. С тех пор мужчину никто не видел, на связь он не выходил. На поиски мужчины 6 января отправился друг односельчанина. Примерно в 15 километрах от села он наткнулся на снегоход, который застрял в ручье. Мужчина прошел немного дальше и увидел припорошенное снегом тело приятеля. Рядом с ним сидела собака, она рычала и не подпускала к трупу.

В СУ СК России по Коми в Усть-Вымском районе организовали проверку по факту смерти мужчины. Следователи не нашли в ней признаков криминала — мужчина умер от переохлаждения, не успев добраться до лесной избушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU