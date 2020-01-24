Активисты Шиеса устраивают единый день протеста

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:00:23+03:00

Его назначили на 15 марта

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Участники межрегиональной экологической коалиции «СТОП-ШИЕС» решили устроить 15 марта единый день протеста. Заявлены сразу несколько тем: полное закрытие стройки на Шиесе, недовольство некачественным вывозом ТКО, преследования экоактивистов и то, что мусоросжигание в России приравняли к переработке отходов.

Детали акции уточнят позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU