2020-01-24T12:00:23+03:00
Общество

Активисты Шиеса устраивают единый день протеста

Его назначили на 15 марта
Дарья ЮДИНА
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Активисты устраивают всероссийский день протестаАктивисты устраивают всероссийский день протеста
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Участники межрегиональной экологической коалиции «СТОП-ШИЕС» решили устроить 15 марта единый день протеста. Заявлены сразу несколько тем: полное закрытие стройки на Шиесе, недовольство некачественным вывозом ТКО, преследования экоактивистов и то, что мусоросжигание в России приравняли к переработке отходов.

Детали акции уточнят позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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