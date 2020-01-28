В Коми планируют внедрить раздельный сбор мусора к 2028 году

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:31:09+03:00

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Федеральные власти похвалили Республику Коми за то, что в регионе на высоком уровне организована система сбора раздельных отходов. Во всяком случае, как сообщает Минприроды Коми, РСО организовано уже в тринадцати муниципалитетах региона.

В России 85 субъектов, но только в 12-ти из них успешно реализуется система раздельного сбора отходов. Коми входит в их число. Минприроды сообщает, что если так дело пойдет и дальше, то к 2028 году все районы республики перейдут на РСО.

Пока же в числе лидеров называют 13 муниципалитетов - Сыктывкар, Ухта, Воркута, Сосногорск, Инта, Усинск, Печора, Усть-Куломский, Ижемский, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Цилемский, Усть-Вымский районы.

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Оказалось, в самих баках находятся коробки, которые потом вытряхиваются в разные полипропиленовые мешки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU