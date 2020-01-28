С фигурантов «дела Гайзера» начали собирать многомиллионные штрафы

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:32:47+03:00

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Судебные приставы Коми сообщают, что приняли в производство исполнительные листы «фигурантов дела Гейзера».

Владимир Торлопов, Валерий Веселов и Игорь Ковзель, который кстати уже вышел на свободу, должны заплатить государству по 500 тысяч рублей. Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер по решению суда обязан выплатить 160 млн 500 тысяч рублей.

Должники имеют в запасе 35 календарных дней, чтобы добровольно погасить исполнительные листы. Также они имеют право обратиться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке выплаты штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU