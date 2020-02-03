Мебель для новой школы в поселке Краснозатонский обойдется в 10 млн рублей
На сайте госзакупок департамент финансов разместил объявление о поиске подрядчика, который займется поставкой, сборкой и установкой мебели для школы на 600 мест в поселке Краснозатонский. Там в микрорайоне Сосновая поляна возводят новое учебное заведение, строительство должно закончиться в этом году. Стоимость контракта более 10 млн рублей.
За эти деньги подрядчик должен будет закупить парты, шкафы, тумбы и прочую мебель, а также собрать ее и установить. Срок — до 31 мая.
Напомним, что недавно Минстрой Коми заявил, что в этом году в Сыктывкаре сдадут школу-долгострой в Орбите.
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ИСТОЧНИК KP.RU