Мебель для новой школы в поселке Краснозатонский обойдется в 10 млн рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:46:01+03:00

Для строящейся школы в Краснозатонском закупят мебель на 10 млн рублей Фото: Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

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На сайте госзакупок департамент финансов разместил объявление о поиске подрядчика, который займется поставкой, сборкой и установкой мебели для школы на 600 мест в поселке Краснозатонский. Там в микрорайоне Сосновая поляна возводят новое учебное заведение, строительство должно закончиться в этом году. Стоимость контракта более 10 млн рублей.

За эти деньги подрядчик должен будет закупить парты, шкафы, тумбы и прочую мебель, а также собрать ее и установить. Срок — до 31 мая.

Напомним, что недавно Минстрой Коми заявил, что в этом году в Сыктывкаре сдадут школу-долгострой в Орбите.

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ИСТОЧНИК KP.RU