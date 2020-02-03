Сыктывкарцы смогут следить за автобусами в режиме онлайн

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:23:46+03:00

Теперь можно заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку

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В приложении с картами «2ГИС» появилась функция отслеживания автобусов в режиме онлайн, сообщает пресс-служба САТП №1. Теперь можно заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку.

- Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает и выбрать, на чем ехать. Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку, - говорят на предприятии.

Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету. Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой.

- Если автобус задержался в пробке или сошел с маршрута по любой другой причине, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте. В приложении отражены автобусы, курсирующие по маршрутам №1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 30, 33, 36, 38, 46, 54, 55, 107, 112, 114, - уточнили в САТП№1.

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ИСТОЧНИК KP.RU