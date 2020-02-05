В Сыктывкаре больше половины таксистов работают нелегально

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:24:50+03:00

Многие водители даже не скрывают этого факта

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4 февраля в Сыктывкаре в районе Доручастка прошел большой рейд ГИБДД совместно с представителями министерства промышленности Коми. Ревизоры проверяли легковушки, автобусы и машины такси. Последним было уделено самое пристальное внимание.

Как сообщают в ГИБДД, один из таксистов на авто, имеющем маркировку службы такси, соврал, что везет друга. Однако имя своего товарища он назвать не смог.

Как объяснил участвующий в рейде начальник отдела транспорта Минпрома Коми Владимир Котов, больше половины таксистов в Сыктывкаре работают без лицензии.

– Многие водители такси даже не скрывают, что работают без лицензии. Наша задача – добиться, чтобы перевозки осуществлялись законно. Для этого мы не только привлекаем к административному наказанию водителей, но и планомерно работаем с агрегаторами. Требования ко всем должны быть одинаковыми. И все предоставляющие услуги такси должны этим требованиям соответствовать, – передают его слова БНК.

Всего сотрудники ГИБДД остановили несколько автомобилей такси с опознавательной информацией на автомобилях, но без путевых листов. Один из водителей не смог предъявить документов, а значит занимался извозом нелегально.

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Водитель не справился с управлением. Больше подробностей по ссылке (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU