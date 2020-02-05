В Сыктывкаре открыли отделение паллиативной помощи для неизлечимых больных

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:42:19+03:00

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В Сыктывкаре наконец-то открылось отделение паллиативной помощи онкобольным. Отметим, что торжественно перерезать ленточку у нового учреждения чиновники обещали еще в сентябре.

Центр открылся на улице Набережной 9/1. Всего в отделение шесть палат, в каждой - по четыре койки. В каждой комнате есть душ и туалет, а также специальное приспособление, облегчающее движение на кресле-каталке.

Присматривать за пациентами центра паллиативной помощи будут не только медсестры, но и сестры милосердия Сыктывкарской епархии. Они могут не только помогать в медицинской части, но и оказывать психологическую поддержку больным и их родным.

Фото ОНФ

Отметим, что хоспис в столице Коми хотели открыть еще 12 лет назад, он был бы первым на Северо-Западе и вторым – после Москвы – в России. В 2005 году сбор средств на строительство хосписа объявил тогдашний мэр Сыктывкара Сергей Катунин, он пережил личную трагедию: от онкозаболевания скончался его близкий. В 2007 году здание на улице Набережной было построено и освящено епископом Питиримом, в попечительский совет вошли люди, которые вкладывали собственные средства в его создание. Но из-за административных преград открыть хоспис не удалось, вместо него появился Центр психического здоровья. В 2009 году епархия предложила создать волонтерскую службу по уходу за неизлечимыми больными. Идея не была реализована. В остальном дальше разговоров о необходимости хосписа дело не шло.

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ИСТОЧНИК KP.RU