В Коми вынесли приговор женщине, которая отравила детей

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:26:27+03:00

Бывшая работница пищеблока детсада №7 признана виновной в массовом отравлении детей от сальмонеллеза

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В Коми осудили экс-сотрудницу детсада, от которой 66 человек заразились сальмонеллезом, сообщает пресс-служба суда.

Бывшая работница пищеблока детсада №7 признана виновной в массовом отравлении детей от сальмонеллеза. Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Напомним, что история с отравлением произошла еще в апреле 2018-го года, когда в детском саду №7 произошла вспышка сальмонеллеза. Всего заразились 77 человек, в том числе 66 детей. 49 воспитанников перенесли заболевание в острой форме. Два корпуса садика закрывали на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU