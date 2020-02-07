В воскресенье в Коми резко поменяется погода

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:07:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на выходных в республике. В субботу и в ночь на воскресенье сохранятся морозы. По ночам температура воздуха будет понижаться в основном до -25...-32С, днем прогнозируется в пределах -15...-22С.

Погода начнет меняться в воскресенье днем. Повлияет очередной североатлантический циклон, который пройдет через крайние северные районы на восток. Начнутся снегопады, усилится юго-западный ветер, порывами до 12-14 м/с, в приполярных районах и в Заполярье до 18 м/с, поднимется метель. Дневная температура составит от -8...13С в крайних западных районах до -14...-19С — в крайних восточных. С началом новой недели потепление продолжится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников

Где объявили актированный день (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU