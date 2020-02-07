Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:35:22+03:00

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В соцсетях сеют панику о том, что в Коми есть первые зараженные коронавирусом. Люди пишут, что заболевшие лежат в инфекционных отделениях больниц Ухты и Воркуты. Минздрав опровергает эти слухи, пишет «Моя Воркута».

– Сразу развею слухи, появившиеся в соцсетях Ухты и Воркуты: заболевших этим вирусом на территории республики нет! Сейчас наблюдаются 14 человек, прибывших из Китая – 11 в Сыктывкаре, два в Ухте, один в Воркуте. Ежедневно каждого осматривает врач, симптомов вирусного заболевания ни у кого не выявлено, – рассказал глава ведомства Дмитрий Березин.

Напомним, что к нашествию коронавируса республика готова. В Сыктывкаре и Воркуте подготовлено 70 отделений с боксами для вероятных больных на 210 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU