Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились
В соцсетях сеют панику о том, что в Коми есть первые зараженные коронавирусом. Люди пишут, что заболевшие лежат в инфекционных отделениях больниц Ухты и Воркуты. Минздрав опровергает эти слухи, пишет «Моя Воркута».
– Сразу развею слухи, появившиеся в соцсетях Ухты и Воркуты: заболевших этим вирусом на территории республики нет! Сейчас наблюдаются 14 человек, прибывших из Китая – 11 в Сыктывкаре, два в Ухте, один в Воркуте. Ежедневно каждого осматривает врач, симптомов вирусного заболевания ни у кого не выявлено, – рассказал глава ведомства Дмитрий Березин.
Напомним, что к нашествию коронавируса республика готова. В Сыктывкаре и Воркуте подготовлено 70 отделений с боксами для вероятных больных на 210 пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боитесь коронавируса — разберитесь в себе!
Психолог из Коми считает панику в обществе искусственно нагнетаемой (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU