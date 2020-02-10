ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:24:59+03:00

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Аэропорт Усинска в Коми работает в штатном режиме после жесткой посадки Boeing, которая произошла 9 февраля.

Напомним, что пассажирский лайнер авиакомпании Utair, следовавший из Москвы в Усинск, при заходе на посадку ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. По данным Росавиации, у воздушного судна возникли проблемы с шасси.

На борту самолета находилось 96 человек. Они были эвакуированы по надувным трапам. В результате происшествия за медицинской помощью обратился один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU