ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме
Аэропорт Усинска в Коми работает в штатном режиме после жесткой посадки Boeing, которая произошла 9 февраля.
Напомним, что пассажирский лайнер авиакомпании Utair, следовавший из Москвы в Усинск, при заходе на посадку ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. По данным Росавиации, у воздушного судна возникли проблемы с шасси.
На борту самолета находилось 96 человек. Они были эвакуированы по надувным трапам. В результате происшествия за медицинской помощью обратился один человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU