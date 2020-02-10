2020-02-10T12:10:47+03:00
Общество

Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера

Минздрав сообщил, что он возможно прибудет в сентябре
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Серегово нет фельдшераВ Серегово нет фельдшераФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На портале «Активный регион» появилась жалоба пожилых жителей села Серегово. Пенсионеры недовольны отсутствием фельдшера: некому делать уколы и оформлять листки нетрудоспособности. В региональном Минздраве пообещали осенью прислать врача.

- По информации, представленной Княжпогостской центральной районной больницей, фельдшер в Серегово уволился в декабре 2019 года. С декабря 2019 года до февраля 2020 года на ФАП в Серегово работал фельдшер-совместитель на 0,5 ставки, два дня в неделю (вторник, пятница) с 13:00 до 17:00. С 4 февраля там по совместительству работают фельдшеры из Лялей и Айкино. Кроме того, медицинские работники отделения СМП осуществляют оформление справок для выдачи гражданам листков временной нетрудоспособности. В сентябре 2020 ожидается прибытие средних медицинских работников в ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ». Руководство больницы рассмотрит вопрос о направлении фельдшера для работы на постоянной основе на ФАП в Серегово, - ответило ведомство на жалобу.

Также Минздрав порекомендовал жителям Серегово обращаться к главному врачу Княжпогостской больницы Ирине Щербаковой в личные часы приема или по телефону 8(82139)21-495.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми медицинские маски продают по 50 рублей

Однако самая низкая цена в республике – четыре рубля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы
Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера
Ростехнадзор бездействовал на шахте в Ухте, где на пожаре погибли два человека
Жителей Коми ждет аномально теплая погода
ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме
Лыжники из Коми заняли весь пьедестал на Континентальном Кубке
В Коми ученые выведут новые сорта картофеля
В Микуни столкнулись две иномарки: погибла женщина
Сыктывкарские баскетболистки обыграли петербуржских
В Вуктыле из горящего дома эвакуировали 12 человек
Под Сыктывкаром опрокинулся Volkswagen: пострадали два человека
Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
На пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина
В Сыктывкаре объявили актированный день
В Сыктывкаре нашли родных бабушки, потерявшей память
Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились
В воскресенье в Коми резко поменяется погода
В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников
Свадьба в зеркальную дату