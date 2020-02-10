Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:10:47+03:00

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На портале «Активный регион» появилась жалоба пожилых жителей села Серегово. Пенсионеры недовольны отсутствием фельдшера: некому делать уколы и оформлять листки нетрудоспособности. В региональном Минздраве пообещали осенью прислать врача.

- По информации, представленной Княжпогостской центральной районной больницей, фельдшер в Серегово уволился в декабре 2019 года. С декабря 2019 года до февраля 2020 года на ФАП в Серегово работал фельдшер-совместитель на 0,5 ставки, два дня в неделю (вторник, пятница) с 13:00 до 17:00. С 4 февраля там по совместительству работают фельдшеры из Лялей и Айкино. Кроме того, медицинские работники отделения СМП осуществляют оформление справок для выдачи гражданам листков временной нетрудоспособности. В сентябре 2020 ожидается прибытие средних медицинских работников в ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ». Руководство больницы рассмотрит вопрос о направлении фельдшера для работы на постоянной основе на ФАП в Серегово, - ответило ведомство на жалобу.

Также Минздрав порекомендовал жителям Серегово обращаться к главному врачу Княжпогостской больницы Ирине Щербаковой в личные часы приема или по телефону 8(82139)21-495.

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ИСТОЧНИК KP.RU