Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:27:54+03:00

Им может стать начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергей Воронин

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На сайте Совета Сыктывкара появился проект решения о согласовании назначения на должность руководителя Эжвы. Кресло может занять начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергей Воронин.

12 февраля пройдет Совет Сыктывкара, где документ утвердят, если его ободрят городские депутаты.

Напомним, что Александр Калинин, который семь лет возглавлял Эжву, покинул свой пост 26 февраля прошлого года. На него было заведено уголовное дело, но в конце мая экс-руководитель был освобожден от уголовной ответственности. Сейчас его обязанности исполняет Елена Кокарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU