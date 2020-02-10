2020-02-10T13:27:54+03:00
Общество

Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы

Им может стать начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергей Воронин
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакцииФото: Алиса КОЗЛОВА
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На сайте Совета Сыктывкара появился проект решения о согласовании назначения на должность руководителя Эжвы. Кресло может занять начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергей Воронин.

12 февраля пройдет Совет Сыктывкара, где документ утвердят, если его ободрят городские депутаты.

Напомним, что Александр Калинин, который семь лет возглавлял Эжву, покинул свой пост 26 февраля прошлого года. На него было заведено уголовное дело, но в конце мая экс-руководитель был освобожден от уголовной ответственности. Сейчас его обязанности исполняет Елена Кокарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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