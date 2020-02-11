2020-02-11T12:35:41+03:00
Общество

В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб

Ребенку помогла отбиться женщина, которая проходила мимо
Дарья ЮДИНА
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В Вуктыле бродячие собаки не давали проходу ребенкуВ Вуктыле бродячие собаки не давали проходу ребенкуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В соцсетях распространяют видео с нападением стаи бродячих собак на школьника в Вуктыле. Ребенку помогла отбиться случайная прохожая.

На записи видно, что ребенку пришлось взобраться на сугроб, чтобы защититься от агрессивных животных. Школьник явно испугался: собаки кружили рядом с сугробом, бросались, не давая шанса спуститься и убежать. Помогла ребенку женщина, которая проходила мимо и отогнала бродячих животных.

Жители Коми оставили под записью множество возмущенных комментариев, требуя разобраться с проблемой бродячих собак в Вуктыле. В местной администрации «КП-Коми» ситуацию по телефону комментировать отказались, попросив отправить письменный запрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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