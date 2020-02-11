В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб
В соцсетях распространяют видео с нападением стаи бродячих собак на школьника в Вуктыле. Ребенку помогла отбиться случайная прохожая.
На записи видно, что ребенку пришлось взобраться на сугроб, чтобы защититься от агрессивных животных. Школьник явно испугался: собаки кружили рядом с сугробом, бросались, не давая шанса спуститься и убежать. Помогла ребенку женщина, которая проходила мимо и отогнала бродячих животных.
Жители Коми оставили под записью множество возмущенных комментариев, требуя разобраться с проблемой бродячих собак в Вуктыле. В местной администрации «КП-Коми» ситуацию по телефону комментировать отказались, попросив отправить письменный запрос.
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ИСТОЧНИК KP.RU