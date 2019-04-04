В Ухте 15-летний лыжник с трудом отбился от стаи бродячих собак

В Сети появилось видео, как подростка преследует стая бездомных собак. Свора собак напала на 15-летнего воспитанника спортивной школы в районе базы отдыха "Снегири". Юный спортсмен катался на лыжах. К счастью, лыжник сумел отбиться от агрессивных псов палкой.

Видео спортсмен отправил в редакцию ухтинской телепрограммы "День", местные журналисты и выложили его в соцсети. Ситуацию быстро взяли под контроль следственные органы. Ухтинский отдел СК по РК организовал доследственную проверку. Следователи выдвигают версию, что спортсмен сам решил приблизится к бродячим собакам, чтобы заснять их на камеру. А когда животные стали набрасываться на подростка, он сумел отпугнуть их палкой.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям должностных лиц,ответственных за организацию работы по отлову бездомных животных.