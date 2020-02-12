В миграционных службах Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:39:41+03:00

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МВД по Коми сообщает, что в рамках исполнения распоряжения российского правительства подразделения по вопросам миграции в Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая. Это касается оформления и выдачи приглашений на въезд, а также разрешений на работу.

Напомним, что в республике госпитализировали людей, вернувшихся из Китая. Результаты анализов показали, что никто из 23 госпитализированных коронавирусной инфекцией не болен.

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ИСТОЧНИК KP.RU