В миграционных службах Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая
МВД по Коми сообщает, что в рамках исполнения распоряжения российского правительства подразделения по вопросам миграции в Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая. Это касается оформления и выдачи приглашений на въезд, а также разрешений на работу.
Напомним, что в республике госпитализировали людей, вернувшихся из Китая. Результаты анализов показали, что никто из 23 госпитализированных коронавирусной инфекцией не болен.
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ИСТОЧНИК KP.RU