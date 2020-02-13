2020-02-13T11:44:24+03:00
Общество

ФСБ: «Жителей Усть-Цильмы просим сохранять спокойствие»

В населенном пункте будут учения
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сегодня в Усть-Цильме пройдут плановые учения. Жителей населенного пункта просят не паниковать, когда они увидят вооруженных людей на улицах, сообщает ФСБ.

- 13 февраля 2020 года в селе Усть-Цильма оперативным штабом в Коми силами территориальных подразделений ВД, МЧС, ФСВНГ (Федеральная служба войск национальной гвардии), ФСИН, ФСО (Федеральная служба охраны), ФСБ, АТК (Антитеррористическая комиссия) в Коми, органами исполнительной власти республики будут проведены плановые учения, - сообщает источник.

Жителей просят сохранять спокойствие, а о результатах учений будет сообщено дополнено, - сообщает источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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