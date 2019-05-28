ФСБ следило за Василием Гончаренко: тайные записи "прослушки" прозвучали в Сыктывкарском суде

"Схема такая: 200 рублей по карте, а еще 200 - кэшем", - договорился с Василием Гончаренко учредитель и замдиректор ООО "Северо-Западный лесной терминал" Илья Паненков. Аудиозаписи переговоров обвиняемого в получении взятки экс-руководителя администрации Корткеросского района с предполагаемым взяткодателем были прослушаны сегодня участниками процесса в Сыктывкарском горсуде.

Прозвучавшие сегодня в зале суда записи переговоров тайно фиксировались сотрудниками УФСБ России по Коми.

Следствие полагает, что Василий Гончаренко попросил деньги у Ильи Паненкова на предвыборную кампанию в Госсовет Коми. За мзду сити-менеджер пообещал посодействовать ООО "СЗЛТ" в строительстве лесоперерабатывающего комбината под Корткеросом.

- Из Воркуты уже кто-то выдвигается? - поинтересовался Илья Паненков.

- Выдвигаются нефтяники и газовики. Но все затаились пока. Партизаны, - ответил Гончаренко.

- После праздников станет ясно.

- Я все думаю: стоит или не стоит. Я в студенческие годы часто сдавал экзамены в числе первых, без подготовки. Кто-то сидел на задних партах и ждал, когда его пригласят. А я без подготовки сдавал на одни пятерки! - не без гордости заявил Гончаренко.

- Хочуха, - иронично отметил предполагаемый взяткодатель.

Обсудив подробности повседневной жизни, собеседники перешли к цифрам.

- Нам в этой схеме парень не нужен. - сообщил Паненков.

- Хорошо, работаем.

- Схема такая: 200 - на карту, а 200 - кэшем, - описал способ передачи денег свидетель.

Диалоги между фигурантом и ключевым свидетелем содержали подробности личной жизни, критику в адрес Главы Коми, но, чаще всего, собеседники заостряли внимание на строительстве предприятия в Корткеросском районе.

- Я вам должен 300 тысяч рублей - это долг за аренду, - напомнил Паненков.

- Помню.

- Мне надо обустраивать площадку. Надо решить вопросы по земле и по вырубке , по вырубке я буду встречаться с Полшведкиным (министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК). По земле будет решено к четвергу - это самый край, - отчитался бизнесмен.

- Я увижу Полшведкина завтра на заседании правительства. Могу у него спросить по нашему вопросу, - сообщил Гончаренко.

Достаточно долго Паненков и Гончаренко обсуждали вопрос организации закупки на вырубку леса под будущее предприятие. Из переговоров можно сделать вывод, что руководитель ООО "СЗЛТ" предлагал очистить территорию дешевле, чем "Монди СЛПК". Окончательная стоимость контракта составляла 500 рублей за квадратный метр.

- Мы должны поговорить с закупщиками, чтобы они обговорили эти схемы, - пообещал Гончаренко своему визави.

После прослушивания аудиозаписией в суде был объявлен перерыв.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО "Северо-Западный леснойтерминал" (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

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