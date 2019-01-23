Свидетель по делу Василия Гончаренко: « Сначала он ничего не просил, но потом пошла тенденция «дайте деньги непонятно на что»

Сегодня в сыктывкарском суде прошло очередное заседание по делу бывшего главы Корткеросского района Василия Гончаренко. Допрашивали учредителя и замдиректора ООО «Северо-Западный лесной терминал» Илью Паненкова. В деле он фигурирует как возможный взяткодатель. Свидетель сообщил о том, что откаты Василию Гончаренко были нужны для проведения предвыборной кампании.

Перед тем, как начать давать показания, Илья Паненков попросил суд разрешить ему пользоваться записями. Подсудимый выступил против этого:

— Ваша честь, я возражаю. Он будет читать то, что ему написали.

Судья дала согласие на чтение. Первым вопросы задавал прокурор:

- Когда, при каких обстоятельствах и за что вы передавали деньги Василию Гончаренко?

- Я так понимаю, что деньги передавались за общее будущее покровительство проекту строительства деревоперерабатывающего завода. За договор аренды земельного участка он ничего не просил, но потом пошла тенденция «дайте деньги непонятно на что». Это насторожило и я начал предпринимать определенные действия.

По словам свидетеля, с экс-главой Корткеросского района он впервые встретился абсолютно случайно в Санкт-Петербурге в 2016 году. В то время учредитель «СЗЛТ» искал подходящую землю для строительства завода. Нужный участок нашелся как раз в Корткеросском районе. Туда Илья Паненков приезжал только один раз. Курировал проект его заместитель Николай Балин.

Заместитель директора «Северо-Западного лесного терминала» заявил, что обвиняемый завел речь о деньгах ещё в северной столице:

- В Санкт-Петербурге прозвучало, что Василий Гончаренко хочет баллотироваться в депутаты Госсовета Республики Коми. Для этого ему было нужно 2,5 миллиона рублей. Я ответил, что для таких вещей делаются обычно фонды. Он сказал, что такого фонда пока нет. Я был готов финансировать его кампанию только официально.

У Ильи Паненкова экс-руководитель Корткеросского района попросил 300-500 тысяч рублей. Суммы менялись: стоимость избирательной кампании выросла до 4,5 миллиона рублей, а размер взятки — до 550 тысяч рублей. В Сыктывкаре Василий Гончаренко напомнил про выборы и сказал, что ему нужны средства для того, чтобы арендовать офис на три месяца и купить два телефона. На третью встречу свидетель взял диктофон. На ней Василий Гончаренко говорил о карте, куда нужно перечислить деньги. Номер карты он написал на обороте визитки автомобильной компании. Свидетель «почувствовал, что его банально разводят и понял, что в никакие образования и фонды деньги не вносятся». Тогда предприниматель воспользовался своими связями и обратился в УФСБ.

Бывший глава Корткеросского района находится в СИЗО уже несколько месяцевФото: Дарья ЮДИНА

Первые 150 тысяч рублей Илья Паненков отдал подсудимому в конверте в своей машине. Ещё 100 тысяч рублей свидетель перечислил на карту, владельца которой не знал. Последнюю взятку (50 тысяч рублей) он передал также в собственном «Лексусе». Разговоры записывались с помощью спецтехники, которую представителю «СЗЛТ» дали сотрудники ФСБ.

- Какие-то меры предосторожности с вашей стороны или со стороны Василия Гончаренко предпринимались?

- После того, как сотрудники ФСБ поставили в переговорной комнате моего офиса видеоаппаратуру, он написал на листочке, какие суммы и куда нужно перечислить. По-моему, это было четко зафиксировано. Листок он потом порвал и обрывки положил в карман. Условным знаком, который говорил об успешной передаче денег, в телефонном разговоре была фраза «Все у нас хорошо».

Одна из встреч с Ильей Паненковым вообще прошла в бане Василия Гончаренко. Прокурор продолжал спрашивать:

- Василий Гончаренко говорил о том, что эти 300 тысяч рублей нужны для проведения каких-то праздников, фестивалей в Корткеросском районе?

- Нет, что вы.

— За что подсудимый просил деньги?

- За покровительство проекту завода. Были очень большие финансовые вложения (8-10 миллионов евро). Такие заводы в России строятся раз в два-три года. Я искал площадку для переработки леса на долгий срок.

У Василия Гончаренко, как утверждал допрашиваемый, были все возможности для того, чтобы застопорить реализацию проекта: установить шлагбаум на пути следования лесовозов, не дать лицензию на бурение водной скважины. Если бы он это сделал, то работа завода просто бы встала.

После перерыва расспрашивать свидетеля стали адвокаты. Он не смог вспомнить всех деталей:

- Объяснял ли вам Василий Гончаренко, что такое «праймериз»? Говорил ли о фонде для его проведения?

- Да, вкратце пояснял. Это что-то вроде соцопроса, который проводится перед выборами. Я затрудняюсь ответить на вопрос о деньгах. Не помню нюансы.

- Когда вы в первый раз обратились к знакомым, у которых есть связи в ФСБ? К кому конкретно обратились?

- Не помню. Это было очень давно. Люди уже поменялись.

Правозащитники продолжили:

- Писали ли вы заявление сотрудникам ФСБ о противоправных действиях Василия Гончаренко?

— Затрудняюсь ответить.

Дальше задали вопрос про «общее покровительство». Свидетель сообщил, что Василий Гончаренко пообещал после избрания его депутатом Госсовета «держать проект на контроле». Правозащитники также поинтересовались: финансировал ли свидетель предвыборную кампанию Алексея Чернова? Илья Паненков ответил, что никогда не давал деньги на подобную деятельность.

В конце заседания и обвинитель, и сторона защиты попросили суд зачитать показания, данные замдиректора «СЛЗТ» на предварительном следствии. Ходатайство удовлетворили, что позволило прояснить некоторые моменты: например, информацию о датах дачи взяток. Свидетель подтвердил свои ранние показания.

Напомним, что экс-главу Корткеросского района обвиняют в получении взяток. Он был задержан после получения третьей части отката сотрудниками ФСБ в одной из сыктывкарских аптек.