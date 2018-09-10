Следствие требует оставить под арестом Василия Гончаренко
В Сыктывкарский городской суд поступили документы от следователя, ведущего дело экс-руководителя администрации Корткеросского района Василия Гончаренко. Представитель следственных органов настаивает на продлении ареста для подозреваемого в получении взятки.
Напомним, бывший муниципальный чиновник подозревается в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» и находится в верхнечовском СИЗО №1 с 26 мая.
23 июля адвокаты Василия Гончаренко пытались добиться перевода подзащитного под домашний арест, но безрезультатно. Сыктывкарский горсуд продлил фигуранту меру пресечения до 25 сентября.
Сейчас следствие настаивает на продление срока содержания Гончаренко в СИЗО еще на два месяца. Об этом "КП в Коми" сообщили в Сыктывкарском городском суде.