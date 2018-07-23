Обвиняемый в получении взятки Василий Гончаренко взывал суд к гуманости

23 Июль 11:05 2018-07-23T18:03:44+03:00

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Только что в Сыктывкарский городской суд продлил арест экс-руководителю администрации Корткеросского района Василия Гончаренко до 25 сентября, сообщает журналист «КП в Коми» из зала суда.

Сегодня на заседании суда рассматривался вопрос об изменении меры пресечения для Василия Гончаренко. Напомним, бывший муниципальный чиновник подозревается в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» и находится в верхнечовском СИЗО №1 с 26 мая.

Сторона гособвинения настаивала на продлении ареста до 25 сентября, объясняя свою позицию тем, что Гончаренко, находясь под домашним арестом, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

- Подозреваемый ранее предпринимал меры конспирации и бравировал наличием связей с руководством республики, а теперь может скрыть или уничтожить документы, которые имеют значение для уголовного дела, может оказать давление на свидетелей, - заявил на суде следователь Игорь Овсянников. Его ходатайство поддержал прокурор Сергей Тентюков.

Адвокаты и обвиняемый просили суд учесть готовность Гончаренко работать со следствиемФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Адвокаты настаивали на переводе Василия Гончаренко под домашний арест. Сам фигурант также ходатайствовал о смягчении меры пресечения.

- Мне трудно находиться в тюремных условиях. Я сотрудничаю со следствием, делаю все что мне говорят, но губить мое здоровье - негуманно. Считаю, что мое содержание под стражей противоречит нормам Конституции России. Вот уже полтора месяца я отвечаю на вопросы следователей, по инициативе следствия была проведена очная ставка с заявителем, который давал мне деньги на выборы. Я способствую расследованию и хочу доказать свою невиновность, - заявил в суде Василий Гончаренко.

Фигурант назвал бредом доводы о том, что он может скрыться от следствия и просил учесть его личный вклад в развитие Коми.

- Ходатайство следствия о продлении срока содержания меня под стражей не обосновывается на фактических данных, подтверждающих необходимость этой меры пресечения. Я уже не работаю в администрации, соответственно, я не имею возможности влиять на ее работников. Тем более они никак не связаны с тем, что мне давали деньги на выборы. Предварительное следствие проводится, я считаю, достаточно давно. То есть было время, чтобы разобраться во всех отношениях: кто и на что давал деньги. Прошу учесть мой вклад в развитие Коми, мой пенсионный возраст, мое состояние здоровья, которое усугубляется в СИЗО, и изменить на меру пресечения на более мягкую — на домашний арест. Это негуманно находится мне здесь, если я работаю со следствием и делаю все, что говорят. Но губить мое здоровье в СИЗО для того, чтобы доказать мою вину, - это несправедливо, негуманно, - отметил Василий Гончаренко.

Эмоциональную речь Гончаренко поддержали защитники.

- Все следственные действия уже произведены. Следствие указывает на то, что супруга подозреваемого снимала деньги с пенсионного счета, которым она пользуется. Но эти деньги она тратила на лекарства, и это не растрата средств, это пенсия, - отстаивала свою позицию адвокат фигуранта Инга Красикова.

Гончаренко спокойно воспринял приговор судаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Защитник подчеркнула, что довод госовбинения о необходимости проводить следственные действия не могут служить основанием для продления ареста. Но особенно ее возмутил аргумент следствия о необходимости провести проверку новых эпизодов.

- Давайте работать поэтапно, прогнозы и предположения не могут являться доводом для изменения меры пресечения, - отметила Инга Красикова.

В конечном итоге, суд оставил Василия Гончаренко в СИЗО до 25 сентября. Судья отметил, что продление ареста обусловлено объективными причинами, а волокиты по делу не допущено. В частности, было сказано о том, что Гончаренко имеет обширные связи во властных структурах и родственников, которые проживают и за границей. То есть обвиняемый, может скрыться от органов следствия и суда или скрыть документы, имеющие значение для уголовного дела.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей. Деньги руководителю администрации Корткеросский район передавал представитель ООО «Северо-Западный лесной терминал». Коммерсант перечислял деньги руководителю Корткеросского района частями. Очередной транш в сумме 150 тысяч рублей фигурант получил наличными 25 мая, во время передачи денег сотрудники УФСБ по Коми задержали Гончаренко. Ранее подследственный успел получить 300 тысяч рублей.