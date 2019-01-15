Василий Гончаренко в СИЗО научился готовить борщ в электрочайнике

Подозреваемый в получении взятки Василий Гончаренко уже более полугода находится в верхнечовском СИЗО №1. Вчерашний чиновник-управленец, за плечами которого опыт руководства администрацией Эжвинского района, министерством спорта и Корткеросского района, 25 мая прошлого года вынужден был освободить кожанное кресло сити-менеджера и смириться с тюремным бытом. Сегодня после очередного заседания в Сыктывкарском горсуде фигурант в интервью журналисту "КП в Коми" рассказал подробности своего содержания в камере следственного изолятора.

- Я делю камеру еще с двумя подозреваемыми - нас всего трое, хотя помещение рассчитано на четырех человек. У нас там стоят 4 кровати на 17 квадратных метрах, то есть нет даже возможности сделать зарядку.

- А питание вас устраивает?

- Примерно 90 процентов блюд мы готовим сами, чтобы ежедневное меню было хоть как-то похоже на привычный рацион на свободе. Еда в СИЗО мне не нравится.

- А как вы готовите, у вас же не должно быть ни ножей, ни вилок, ни других колюще-резущих предметов?

- Есть кипятельник и чайник, с помощью которых можно легко приготовить даже первое блюдо. Вместе с сокамерниками мы готовим суп, как правило, борщ или солянку.

- Как вы отмечали Новый год в СИЗО?

- Опять же с воли нам передали продукты, из которых мы сделали праздничные блюда - это были традиционные салаты и бутерброды. Еды было столько, что нам хватило на все 9 праздничных дней. Плюс мы заказали несколько десертов и кондитерских изделий в кафе в СИЗО. Там есть кафе и продуктовый ларек, в которых подследственные могут заказать сигареты, лимонад, пирожные, торты, консервы - ассортимент там неплохой. Но стоимость товаров в изоляторе намного выше, чем в магазинах на свободе.

- При СИЗО действует библиотека. Остается ли у вас время для чтения?

- У меня есть книги, которые мне принесли мои домашние. А еще мне привозят газеты, я выписываю 12 изданий. Но сейчас я сосредоточился на чтении материалов своего уголовного дела, и еще я слежу на новостями в федеральном законодательстве в "Российской газете". В частности, недавно прочитал об изменениях в конституционном законодательстве касающихся незаконной прослушки. Никто не вправе использольвать любые методы слежки за человеком, выяснять тайны личной жизни, используя шпионские жучки и прочие технологии. Вторжение в личную жизнь человека - это нарушение Конституции РФ.

- Вы думаете, что за вами велась слежка?

- Меня постоянно прослушивали с того момента, как было написано заявление о якобы передачи мне взятки. В перпективе, на последующих заседаниях суда, я буду настаивать на том, что мои конституционные права были нарушены.