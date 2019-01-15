В суде по делу Василия Гончаренко обсуждали бюджет коми фестиваля "Корт Айка"

В Сыктывкарском горсуде продолжилось заседание по делу о передаче взятки Василию Гончаренко, экс-руководителю администрации Корткеросского района. Сегодня в зале суда детально изучался вопрос формирования бюджета популярного в Коми фестиваля кузнечного дела "Корт Айка". Об источниках финансирования смотра-конкурса мастеров народного ремесла участникам процесса рассказал Владимир Наконечный, начальник управления культуры, национальной политики и туризма администрации Корткеросского района.

Опыт работы у свидетеля в управлении культурой относительно небольшой: Владимир Наконечный занял руководящую должность только в октябре 2017 года. Муниципальному чиновнику довелось лишь один раз выступить в качестве организатора фестиваля, и это был юбилейный - пятый - "Корт Айка". Как один из главных устроителей творческого мероприятия, свидетель знал из каких источников формировался его бюджет.

- "Корт Айка" проводился за счет бюджетных и внебюджетных средств. Большую поддержку оказывали предприятия и предприниматели, переводившие деньги по договору благотворительности, - сообщил суду свидетель.

В числе основных спонсоров фестиваля обычно были ООО "Азимут" и ООО "Бор", небольшие суммы - от 500 до 2 тысяч рублей - в казну мероприятия вносили индивидуальные предприниматели. Каждый факт передачи денег фиксировался договором о благотворительной поддержке.

- На поляне, где проходил "Корт Айка" частники продавали шашлыки или сувениры - с этими предпринимателями велись переговоры по поводу благотворительных взносов. Никто от них ничего не требовал, каждый давал сколько хотел, - отметил Владимир Наконечный.

Фестиваль проводился на бюджетные деньги и средства спонсоров. Фото: группа "Фестиваль кузнечного мастерства "Корт Айка" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Свидетель вспомнил некоторые суммы поступлений в бюджет фестиваля. В частности, компания "Азимут" перевела 300 тысяч рублей, а "Бор№ - 600 тысяч. Каждый факт поступления денег на счет - крупных или мелких сумм - фиксировался договором о благотворительной поддержке.

- Оказывал ли благотворительную помощь ООО "Северо-западный лесной терминал"? - поинтересовался у свидетеля прокурор Олег Желудев.

- Нет, - лаконично ответил допрашиваемый свидетель.

- Кто контролировал поступление средств от юридических и физических лиц? - продолжил задавать вопросы представитель гособвинения.

В ответ свидетель описал алгоритм получения денег от благотворителей.

- Писалось письмо на имя руководителя предприятия или самого предпринимателя. Если деньги поступали на расчетный счет, то бухгалтерия нас об этом информировала. Затем денежные средства строго по смете направлялись на определенные мероприятия, связанные с фестивалем. Если деньги не поступали, то мы никого не принуждали помогать нам,- рассказал Владимир Наконечный.

- Гончаренко выяснял, от кого деньги поступали. Он контролировал данный вопрос? - прозвучал уточняющий вопрос от прокурора.

- Подготовка велась совместно, рабочие разговоры были: поступали или не поступали к нам деньги, - рассказал чиновник.

На суде выяснилось, что бюджет пятого фестиваля "Корт Айка" составлял около 2,6 миллионов рублей. В бюджете района на эти цели было заложено только 500 тысяч рублей. Поиск спонсорких средств и организационные мероприятия начинались за полгода до праздника. Но обычно бюджет мероприятия был минусовым. На фоне профицита необходимо было найти дополнительные деньги на работу съемочной группы телепрограммы "Играй, гармонь любимая!".

Усиливало стресс организаторов отсутствие переводов от постоянного спонсора ООО "Азимут". Деньги от предприятия в сумме 300 тысяч рублей пришли на счет администрации только 14 июня, аккурат на открытие фестиваля.

Дополнительной нагрузкой на бюджет фестиваля стал приезд съемочной группы передачи "Играй, гармонь любимая!" Фото: скрин видео www.1tv.ru

На формирование казны пятого фестиваля деньги приходили из Дома дружбы народов - всего было два поступления: 25 тысяч и 75 тысяч рублей. Примерно 600 тысяч пришли на счет администрации в рамках социального партнерства. Руководитель района пытался выбить средства из генеральных спонсоров через министерство инвестиций, промышленности и транспорта, которое тогда еще возглавлял Николай Герасимов. Муниципальные чиновники и руководство министерства вели переписку с руководителями крупных предприятий Коми. Несмотря на все усилия юбилейный "Корт Айка" начался с дефицитным бюджетов.

- Долг фестиваля составлял 200 тысяч рублей, эти деньги мы получили позже, уже после "Корт Айки", - уточнил приглашенный свидетель.

Любопытный факт, но отвечая на вопросы адвокатов Владимир Наконечный представил уже другой расклад в бюджете фестиваля: из казны республики поступило 200 тысяч, суммарное вложение спонсоров составляло 881 тысячу рублей, из местной казны было направлено 1,2 миллиона рублей. Но даже при таких данных вновь оказывалось, что бюджет фестиваля был сверстан с дефицитом, долг превышал 200 тысяч рублей.

Но бюджет был сверстан с дефицитом, долг превышал 200 тысяч рублей.

Под конец заседания прозвучали вопросы от самого подозреваемого. Василий Гончаренко попросил свидетеля уточнить, мог ли руководитель администрации, как физическое лицо, перевести деньги на проведение фестиваля.

- Гончаренко мог вносить деньги на "Корт Айку" или на "Играй, гармонь любимая!"? - спросил фигурант.

Получив положительный ответ, попросил бывшего подчиненного пролить свет на еще один нюанс:

- Кто отвечал за сбор благотворительных средств?

- Гончаренко, - последовал незамедлительный ответ свидетеля.

На этом в судебном заседании был объявлен перерыв.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей. Деньги руководителю администрации Корткеросский район передавал представитель ООО «Северо-Западный лесной терминал». Коммерсант перечислял деньги руководителю Корткеросского района частями. Очередной транш в сумме 150 тысяч рублей фигурант получил наличными 25 мая, во время передачи денег сотрудники УФСБ по Коми задержали Гончаренко. Ранее подследственный успел получить 300 тысяч рублей.