Дело экс-руководителя Корткеросского района Василия Гончаренко ушло в суд

Сегодня переданы в суд материалы уголовного дела в отношении Василия Гончаренко, экс-руководителя Корткеросского района. Напомним, бывший сити-менеджер обвиняется в получении взятки в сумме 500 тыс. рублей.

Следствие предполагает, что в марте 2018 года Василий Гончаренко потребовал от представителя ООО "Северо-Западный лесной терминал" дать ему 500 тыс. рублей. В обмен на мзду глава района пообещал руководителю фирмы свое покровительство. Спустя два месяца муниципальный чиновник увеличил сумму взятки до 550 тыс. рублей.

В течение мая 2018 года фигурант, согласно ранее достигнутой договоренности, Гончаренко получал от представителя ООО денежные средства частями: путем перечисления на счет банковской карты, а также лично. Всего им было получено 300 тысяч рублей. При получении очередной части денежного вознаграждения обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Коми. Об этом сообщает следственный комитет по Коми.

Василий Гончаренко был помещен в СИЗО№1 26 мая текущего года.