"Прикинь, мне на карту сотка пришла!" - свидетель рассказал, как переводил деньги экс-руководителю Корткеросского района Гончаренко

В Сыктывкарском горсуде продолжается рассмотрение дела о передаче взятке Василию Гончаренко, бывшему руководителю администрации Корткеросского района. Сегодня в зале суда посредством видеоконференцсвязи выступил свидетель со стороны обвинения Поздеев Никита.

Участник процесса отвечал на вопросы прокурора, находясь в Домодедовском городском суде Московской области. В данный момент Поздеев проходит службу в армии, поэтому не имел возможности явиться в Сыктывкарский горсуд. Следствие предполагает, что свидетель напрямую связан с передачей взяток фигуранту.

Никиту Поздеева многие годы связывают дружеские отношения с подозреваемым. На заседании свидетель заявил, что неоднократно обращался к Гончаренко за советом. Весной прошлого года фигурант обратился к Поздееву с просьбой перевести деньги на его банковскую карту.

- Василий Анатольевич планировал участвовать в выборах в Госсовет Коми. У него нашелся спонсор, который хотел ему помочь. Он хотел, чтобы мне перевели деньги на его предвыборную кампанию. Но на тот момент и я, и он являлись государственными служащими, поэтому я дал ему реквизиты банковской карты своего друга, - сообщил суду свидетель.

Реквизиты Поздеев написал на визитных карточках: один раз - цифры прописались плохо, а во второй раз - хорошо. Свидетель передал реквизиты предпринимателя Дмитрия Феча.

Любопытный факт: Никита Поздеев сознался, что не успел сообщить своему другу о переводе денег от Гончаренко. Это стало сюрпризом для предпринимателя.

- Прикинь, мне на карту сотка пришла, - сообщил по телефону Феч свидетелю (это сообщение зачитала судья).

Спустя два часа после поступления средств на карту к Дмитрию Фечу приехали сотрудники УФСБ по Коми. Предприниматель во время допроса признался, что ничего не знает о происхождении этих денег.

Уже после допроса Поздеев извинился перед другом и в деталях рассказал о договоренности с Василием Гончаренко.

На этом судебное заседание было закрыто. Процесс продолжится 28 мая.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО "Северо-Западный леснойтерминал" (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

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