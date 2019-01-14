2019-01-14T21:56:37+03:00
Общество

Деньги, найденные у Василия Гончаренко при задержании, дали на проведение фестиваля?

Экс-глава Корткеросского района говорил об этом ещё при поимке
Дарья ЮДИНА
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Василия Гончаренко обвиняют в получении взятки в крупном размереВасилия Гончаренко обвиняют в получении взятки в крупном размереФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло заседание по делу бывшего главы Корткеросского района Василия Гончаренко. Его обвиняют в получении взятки крупных размеров.

На сегодняшнем заседании должны были допросить свидетеля, но он не пришел из-за того, что отправился в командировку. Допрос отложили. Вместо этого в зале суда подробно рассмотрели материалы дела.

Три тома уголовного дела Василия Гончаренко состоят из протоколов осмотров и обысков, документов, связанных с передачей в аренду земельных участков компании ООО «Северо-Западный лесной терминал» и выписок с банковского счета.

Зачитывая протокол одного из осмотров, прокурор рассказал об обстоятельствах задержания экс-главы Корткеросского района:

Василий Гончаренко был обнаружен при осмотре «Государственной аптеки Республики Коми № 1». При задержании у него нашли 150 тысяч рублей. Обвиняемый пояснил, что эти деньги ему не принадлежат: их передал представитель «Северо-западного лесного терминала» для проведения фестиваля.

Второй том содержал документы, связанные с ООО «СЗЛТ». Не все бумаги были подписаны подсудимым: так, на постановлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка была только печать общего отдела районной администрации. На нескольких документах стояла подпись заместителя Василия Гончаренко. Во время перечисления материалов дела также выяснилось, что не всегда районное управление шло навстречу «Северо-Западному лесному терминалу»: так, постановление о вырубке леса на арендованном участке власть имущие не согласовали.

Пока прокурор говорил, экс-руководитель района молчал. За все заседание он не проронил ни слова: только общался с помощью знаков с бывшей супругой и расспрашивал адвокатов во время перерыва о порядке допроса свидетелей: последовательность поменялась из-за того, что один человек отправился в рабочую поездку, а другой - сломал ногу.

В третьем томе имелись сведения о результатах обыска в квартирах свидетелей и о выписках с их лицевых счетов. К примеру, один из свидетелей отдал следователю шесть банковских карт.

Напомним, что бывший руководитель администрации Корткеросского района обвиняется в получении взятки в 500 тысяч рублей от ООО «Северо-Западный лесной терминал». По версии следствия, он брал деньги за «помощь» при реализации коммерческого проекта по строительству лесоперерабатывающего завода на территории района. Так, 150 тысяч рублей были отправлены на счет подставного лица, ещё 150 тысяч Василий Гончаренко получил лично в руки в машине представителя «СЗЛТ». В мае прошлого года обвиняемого задержали при получении очередной части отката.

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