Бывший глава Корткеросского района утверждает, что взяток не получал

Первый заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя администрации Корткеросского района Василия Гончареко. Органом предварительного расследования он обвиняется в получении должностным лицом взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По версии следствия, руководитель администрации Корткеросского района в мае этого года получил взятку в размере 300 тыс. рублей от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» за покровительство указанной организации и принятие решений в ее интересах при реализации коммерческого проекта по строительству лесоперерабатывающего завода на территории района. Всего обвиняемый рассчитывал получить от предпринимателя 550 тыс. рублей

Как установлено, 150 тыс. рублей перечислены подставному лицу, реквизиты банковского счета которого представил чиновник. Еще 150 тыс. рублей получены им в Сыктывкаре наличными в автомашине представителя указанной фирмы. Получив деньги, руководитель районной администрации проследовал в здание ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми», где был задержан сотрудниками регионального УФСБ. 150 тысяч рублей, обнаруженные у задержанного, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

В ходе расследования экс-чиновник вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. После вручения ему копии обвиняемому уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми.

Расследование уголовного дела осуществлено отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Коми.