2018-10-04T10:29:29+03:00
Происшествия

Гончанерко в СИЗО ждет возвращение своего адвоката из зарубежного отпуска

Заседание перенесли в связи с отсутствием защитника
Алиса КОЗЛОВА
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Инга Красикова отдыхает за рубежомИнга Красикова отдыхает за рубежомФото: Алиса КОЗЛОВА
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Сегодня Верховный суд Коми должен был рассмотреть апелляционную жалобу адвоката Инги Красиковой по поводу меры пресечения для экс-руководителя Корткеросского района Василия Гончаренко.

Однако на заседание не явилась защитник фигуранта.

- Вам известно, почему ваш адвокат не берет трубку? Сигнал к ней идет, но она игнорирует звонки? - с таким вопросом обратился председательствующий к Василию Гончаренко.

- Насколько мне известно, она вышла в отпуск и сейчас отдыхает где-то за границей. Это был запланированный отпуск, - ответил подозреваемый.

Инга Красикова обещала своему доверителю вернуться 8 октября, поэтому суд принял решение перенести заседание на 9 октября. Но если к этому времени защитник Гончаренко не появится, интересы фигуранта в суде будет представлять адвокат по назначению.

Напомним, бывший муниципальный чиновник подозревается в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» и находится в верхнечовском СИЗО №1 с 24 мая. В июле по решению Сыктывкарского горсуда Гончаренко продлили меру пресечения до 25 сентября. А 18 сентября та же инстанция оставила экс-руководителя администрации Корткеросского района под арестом до 24 ноября.

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