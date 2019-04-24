В Сыктывкаре возобновится суд по делу Василия Гончаренко

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-24T17:46:23+03:00

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Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко выписан из Коми республиканской клинической больницы. Уже в следующий понедельник, 29 апреля, в Сыктывкарском городском суде продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего муниципального чиновника.

- Василий Анатольевич сейчас проходит курс реабилитации после операции. Все медицинские процедуры для него проводят в следственном изоляторе, - сообщила "КП в Коми" Жанна Деменкова, представитель стороны защиты фигуранта.

В связи с тем, что самочувствие фигуранта улучшилось, в суде возобновляется расследование его уголовного дела. Но заседание, которое запланировано на 29 апреля, будет носить технический характер. Участники процесса соберутся, чтобы назначить дату заседания, где выступит последний свидетель обвинения. Допрос свидетеля планируется провести в режиме ВКС, поскольку сейчас этот человек проходит службу в армии.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО "Северо-Западный лесной терминал" (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства предназначались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны райадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU