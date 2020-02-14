2020-02-14T15:11:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре ограничат движение на одной из улиц

Автомобилистам придется корректировать маршрут
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре частично перекроют движение на улице ПушкинаВ Сыктывкаре частично перекроют движение на улице ПушкинаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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ООО «Сыктывкарские тепловые сети» Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» сообщает об ограничении движения транспорта по улице Пушкина

В связи с земляными работами, которые будут проводить «Сыктывкарские тепловые сети», на улице Пушкина в районе дома № 59 на участке от улицы Южной до улицы Западной ограничат движение для автомобилистов. Закроют половину проезжей части. Ограничение будет действовать с 8 часов 17 февраля до 20 часов 24 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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