В Сыктывкаре ограничат движение на одной из улиц

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:11:14+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «Сыктывкарские тепловые сети» Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» сообщает об ограничении движения транспорта по улице Пушкина

В связи с земляными работами, которые будут проводить «Сыктывкарские тепловые сети», на улице Пушкина в районе дома № 59 на участке от улицы Южной до улицы Западной ограничат движение для автомобилистов. Закроют половину проезжей части. Ограничение будет действовать с 8 часов 17 февраля до 20 часов 24 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре на время ремонта дорог Октябрьский проспект перекроют посередине

Обветшавшие сети планируют отремонтировать за месяц (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU