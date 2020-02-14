В Сыктывкаре ограничат движение на одной из улиц
ООО «Сыктывкарские тепловые сети» Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» сообщает об ограничении движения транспорта по улице Пушкина
В связи с земляными работами, которые будут проводить «Сыктывкарские тепловые сети», на улице Пушкина в районе дома № 59 на участке от улицы Южной до улицы Западной ограничат движение для автомобилистов. Закроют половину проезжей части. Ограничение будет действовать с 8 часов 17 февраля до 20 часов 24 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU