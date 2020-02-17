В Сыктывдинском районе заканчивают строительство детсада и школы

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:05:49+03:00

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В селе Часово Сыктывдинского района заканчивают строительство детсада на 35 мест и школы на 110 мест. Об этом пишет пресс-служба Минстроя Коми.

Здание школы имеет Г-образную форму, помимо учебных классов в нем предусмотрены спортзал и вспомогательные помещения.

Напомним, контракт на строительство школы на 145 мест с реализацией программы дошкольного образования в Часово заключили в 2018 году. Работы подрядной организацией выполнялись некачественно, нарушались сроки производства работ. В связи с этим приняли решение о расторжении договора в одностороннем порядке. По результатам аукциона весной 2019 года был заключен контракт с новым подрядчиком – ООО «Шнагундай» (с. Выльгорт, Сыктывдинский район).

На сегодняшний день уровень строительной готовности здания будущей школы составляет 64%. На объекте монтируют системы отопления и вентиляции, облицовывают стены и потолки, занимаются электромонтажными работами и покраской стен. Весной-летом территорию вокруг школы облагородят.

По поручению Главы Республики Коми строительство объекта находится на контроле регионального Минстроя; школа в Часово должна быть готова к приему детей к началу следующего учебного года.

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Срок исполнения контракта — до 31 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU