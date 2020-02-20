В Инте нашли подрядчика для отлова бродячих собак

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:25:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Инте заключили муниципальный контракт на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе. По итогам конкурса подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Алексей Алимов, сообщает пресс-служба интинской администрации.

Подрядчик будет обязан выполнять условия контракта в строгом соответствии с требованиями Закона «Об ответственном обращении с животными», с учетом поправок, вступившими в силу с 1 января 2020 года. Закон предусматривает следующую формулу: «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой.

В соответствии с условиями контракта предпринимателю предстоит до 15 декабря 2020 года отловить 340 безнадзорных животных. Контракт предполагает поэтапную реализации и оплату частями, по мере выполнения полного комплекса работ в отношении партии животных с предоставлением соответствующих отчетных документов.

Телефон для заявок на отлов агрессивных животных — +7-908 714-98-52. Кроме того, заявки по-прежнему в круглосуточном режиме принимаются диспетчерами ЕДДС по телефону в Инте 6-84-15.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы на собак тратим больше, чем на деток». Законопроект о содержании безнадзорных животных вызвал полемику в Госсовете

В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделят рекордные 36 млн рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU