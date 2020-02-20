В Инте нашли подрядчика для отлова бродячих собак
В Инте заключили муниципальный контракт на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе. По итогам конкурса подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Алексей Алимов, сообщает пресс-служба интинской администрации.
Подрядчик будет обязан выполнять условия контракта в строгом соответствии с требованиями Закона «Об ответственном обращении с животными», с учетом поправок, вступившими в силу с 1 января 2020 года. Закон предусматривает следующую формулу: «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой.
В соответствии с условиями контракта предпринимателю предстоит до 15 декабря 2020 года отловить 340 безнадзорных животных. Контракт предполагает поэтапную реализации и оплату частями, по мере выполнения полного комплекса работ в отношении партии животных с предоставлением соответствующих отчетных документов.
Телефон для заявок на отлов агрессивных животных — +7-908 714-98-52. Кроме того, заявки по-прежнему в круглосуточном режиме принимаются диспетчерами ЕДДС по телефону в Инте 6-84-15.
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ИСТОЧНИК KP.RU