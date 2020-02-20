В Воркуте построят физкультурно-оздоровительный комплекс
Мэр Воркуты Игорь Гурьев на своей странице «ВКонтакте» сообщил радостную новость для горожан. В заполярном городе построят физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы.
Новый спортивный объект появится в районе домов Б.Шерстнева 2-4а. Комплекс возведут на деньги из федерального бюджета.
Игорь Гурьев в своей записи добавил, что с 2016 года проводилась серьезная работа по подготовке документов и обоснованию необходимости строительства комплекса для занятий спортивной борьбой в Воркуте.
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ИСТОЧНИК KP.RU