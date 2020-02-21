Видео суровых развлечений воркутинцев облетело российские соцсети

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:38:38+03:00

Ролик о том, как жители заполярного города устроили катание по снегу прямо из окна, вмиг обрел популярность

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Российские СМИ облетело видео, как воркутинцы съезжают по горке прямо из окна своего дома на первом этаже.

Главными героями видео стали три молодых человека, которые и устроили снежные забавы. Видео под названием «после двухдневной пурги» вмиг обрело популярность - его опубликовали «РЕН ТВ», «НТВ», «Life».

В то время как Воркута утопает в снегу, жители центральной части России продолжают сетовать на бесснежную зиму. Именно поэтому «суровое воркутинское видео» вызвало живой интерес у аудитории.

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Белые блики и следы на полу испугали даже бывалых скептиков (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/762168" frameborder="0"></iframe> Суровые воркутинцы февраль 2020-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU