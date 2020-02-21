2020-02-21T09:38:38+03:00
Общество

Видео суровых развлечений воркутинцев облетело российские соцсети

Ролик о том, как жители заполярного города устроили катание по снегу прямо из окна, вмиг обрел популярность
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Российские СМИ облетело видео, как воркутинцы съезжают по горке прямо из окна своего дома на первом этаже.

Главными героями видео стали три молодых человека, которые и устроили снежные забавы. Видео под названием «после двухдневной пурги» вмиг обрело популярность - его опубликовали «РЕН ТВ», «НТВ», «Life».

В то время как Воркута утопает в снегу, жители центральной части России продолжают сетовать на бесснежную зиму. Именно поэтому «суровое воркутинское видео» вызвало живой интерес у аудитории.

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Суровые воркутинцы февраль 2020-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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