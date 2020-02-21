Видео суровых развлечений воркутинцев облетело российские соцсети
Российские СМИ облетело видео, как воркутинцы съезжают по горке прямо из окна своего дома на первом этаже.
Главными героями видео стали три молодых человека, которые и устроили снежные забавы. Видео под названием «после двухдневной пурги» вмиг обрело популярность - его опубликовали «РЕН ТВ», «НТВ», «Life».
В то время как Воркута утопает в снегу, жители центральной части России продолжают сетовать на бесснежную зиму. Именно поэтому «суровое воркутинское видео» вызвало живой интерес у аудитории.
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Суровые воркутинцы февраль 2020-го года.
ИСТОЧНИК KP.RU