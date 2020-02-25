Коми заняла 42 место в рейтинге регионов по количеству ДТП

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:13:14+03:00

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Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по количеству автомобильных аварий за прошлый год. Коми заняла в нем 42 место.

В сравнении с 2018 годом, в России количество аварий уменьшилось на 2,2 процента. Количество пострадавших в ДТП также снизилось — число погибших сократилось по сравнению с 2018 годом на 6,8%, а раненых на — 1,9%.

Самая низкая аварийность зафиксирована в Чеченской Республике, Чукотском автономном округе и Свердловской области.

Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей это почти в три раза выше общероссийского уровня.

В республике на 100 тысяч автомобилей пришлось 323 дорожные аварии. Число пострадавших при ДТП уменьшилось. На тысячу пострадавших в Коми пришлось 46 погибших.

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Жертвами аварии стали четыре человека (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU