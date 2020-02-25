Коми заняла 42 место в рейтинге регионов по количеству ДТП
Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по количеству автомобильных аварий за прошлый год. Коми заняла в нем 42 место.
В сравнении с 2018 годом, в России количество аварий уменьшилось на 2,2 процента. Количество пострадавших в ДТП также снизилось — число погибших сократилось по сравнению с 2018 годом на 6,8%, а раненых на — 1,9%.
Самая низкая аварийность зафиксирована в Чеченской Республике, Чукотском автономном округе и Свердловской области.
Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей это почти в три раза выше общероссийского уровня.
В республике на 100 тысяч автомобилей пришлось 323 дорожные аварии. Число пострадавших при ДТП уменьшилось. На тысячу пострадавших в Коми пришлось 46 погибших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объявлен сбор денег на транспортировку в Башкирию тел погибших в ДТП под Усинском
Жертвами аварии стали четыре человека (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU