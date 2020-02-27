В Сыктывкаре между «Макси» и «Июнем» установят светофор за 1,3 млн рублей
Мэрия ищет подрядчика
В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте установят новый светофорФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сыктывкаре ищут подрядчика, который установит светофор на Октябрьском проспекте в районе дома № 180 между ТРЦ «Июнь» и ТРЦ «Макси». Начальная цена контракта 1,3 млн рублей.
Электронный аукцион хотят провести 16 марта. Подрядчик должен будет приступить к работам 15 апреля. Работы должны закончить до 20 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU