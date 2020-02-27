2020-02-27T09:22:29+03:00
Общество

В Сыктывкаре между «Макси» и «Июнем» установят светофор за 1,3 млн рублей

Мэрия ищет подрядчика
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте установят новый светофорВ Сыктывкаре на Октябрьском проспекте установят новый светофорФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре ищут подрядчика, который установит светофор на Октябрьском проспекте в районе дома № 180 между ТРЦ «Июнь» и ТРЦ «Макси». Начальная цена контракта 1,3 млн рублей.

Электронный аукцион хотят провести 16 марта. Подрядчик должен будет приступить к работам 15 апреля. Работы должны закончить до 20 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За решение проблемы с бродячими собаками мэрия Усинска готова отдать более 4 млн рублей

Городская администрация ищет подрядчика, который займется отловом бездомных животных (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сыктывкаре из психбольницы сбежали шестеро пациентов
Опубликован проект нового кафе, который построят в историческом центре Сыктывкара
В Сыктывкаре у дома в центре города нашли тело женщины
В Сыктывкаре между «Макси» и «Июнем» установят светофор за 1,3 млн рублей
В Ижме повар из Италии будет метать топор и прыгать через нарты
Сыктывкарские подростки объяснили, почему они бесцельно бродят в ТРЦ
Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в феврале
В Комистате рассказали, сколько времени жители Коми потратили на работу в прошлом году
Коми заняла 42 место в рейтинге регионов по количеству ДТП
Объявлен сбор денег на транспортировку в Башкирию тел погибших в ДТП под Усинском
Жителям Коми продавали газовое оборудование по завышенной цене
Спортсмены из Коми завоевали девять золотых медалей на первенстве по рукопашному бою
На Некрасова в Воркуте подожгли квартиру
Сыктывкарка проголосовала в конкурсе «Мисс Россия» и лишилась 70 тысяч
Сыктывкарец выиграл в лотерею 1,6 миллиона
В Усть-Вымском районе охотники добыли матерого волка
В Ижемском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Находка ученого из Коми вошла в пятерку крупных палеонтологических открытий
В Коми родители выпускников сдадут ЕГЭ
Арбитражный суд Коми переедет на Стефановскую площадь
В Коми нашли четыре фрагмента ракеты «Союз-2»
За 2019 год в Коми совершили более 16 тысяч преступлений
В Сыктывкаре пропал инвалид
Видео суровых развлечений воркутинцев облетело российские соцсети
В Коми на выходных придет метель
В Воркуте построят физкультурно-оздоровительный комплекс
В Инте нашли подрядчика для отлова бродячих собак
ФСБ задержала в Воркуте крупного наркодилера
В Сыктывкаре был побит температурный рекорд 1976 года