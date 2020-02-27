2020-02-27T09:58:16+03:00
Общество

Опубликован проект нового кафе, который построят в историческом центре Сыктывкара

В здании разместятся обеденный и игровой залы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Визуализация администрации СыктывкараВизуализация администрации Сыктывкара
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Не так давно мы писали о том, что в двух шагах от заброшенной поликлиники на улице Бабушкина, старый гараж переоборудуют в кафе. На сайте администрации опубликовали проект, как будет выглядеть обновленное здание.

Согласно проектному решению гараж частично снесут и возведут новое здание. В нем разместиться обеденный и игровой залы. Так что здание будет выполнять функцию не только кафе, но и досугового центра. Кстати, сыктывкарцы вынесут вердикт, нужен ли новый объект в этом месте, на общественных слушаниях 12 марта в 16:00.

Визуализация администрации Сыктывкара

Визуализация администрации Сыктывкара

Кстати, новое кафе располагается рядом с заброшенной поликлиникой, которая десятки лет привлекает сталкеров всех возрастов. В 2019 году здание у мэрии приобрела компания «Лузалес» за 54 млн рублей.

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Здание в историческом стиле возведет компания «СКАТ» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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