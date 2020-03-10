Больше миллиона рублей выиграл любитель мотоциклов из Коми

10 Март 2020 2020-03-10T11:17:38+03:00

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Данил Дегтярев* из Коми победил в 11 695-м тираже «Гослото «5 из 36» - он стал обладателем 1 553 808 рублей, пишет пресс-служба компании.

Участие в лотереях для мужчины — хобби. Особенно ему нравится «Гослото «5 из 36». Комбинацию Данил выбирает автоматически и иногда меняет несколько чисел. В этот раз использовал тот же метод: убрал два числа и отметил наиболее понравившиеся 7 и 17.

Счастливчик собирался на прогулку с собакой, когда получил СМС о выигрыше. Он сразу же зашел в личный кабинет, чтобы проверить результат розыгрыша.

— Я спокойный человек, поэтому воспринял информацию о победе без лишних эмоций. Сфотографировал экран и отправил дочери. В ответ получил поздравления, — рассказывает победитель.

Новоиспеченный миллионер любит делать приятные сюрпризы родным, поэтому на выигранные деньги он порадует дочь и купит ей квартиру.

Данил работает экспедитором. Увлекается моделизмом, коллекционирует мотоциклы, на которых он путешествует по России. Из ярких воспоминаний —поездка в Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU