Фейки атакуют: Сыктывкар не будут изолировать от других регионов
С начала введения режима повышенной готовности жителей Коми бомбардируют фейками со всех сторон. Так на днях в соцсетях начали распространять информацию о том, что Сыктывкар изолируют. Мэр столицы поспешила написать в своем Instagram: «Информация не соответствует действительности».
- Сведения о якобы закрытии дорог в направлении Коми для поставщиков продукции из Кировской области являются недостоверными. Федеральная трасса «Вятка» является транспортной артерией, соединяющей наш регион с другими субъектами Российской Федерации, и открыта для движения грузовых и легковых автомобилей. Экономические границы, подразумевающие запрет на поставку продукции извне, на территории России отсутствуют, - отметила Наталья Хозяинова в посте с грифом «Важная информация».
Сейчас поставки осуществляются в штатном режиме. Мэр просит доверять официальной информации и не поддаваться панике. Кстати, власти Коми тоже рекомендуют верить оперативным сводкам о коронавирусе, которые публикуются тут.
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ИСТОЧНИК KP.RU