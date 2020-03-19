Фейки атакуют: Сыктывкар не будут изолировать от других регионов

19 Март 2020 2020-03-19T10:13:11+03:00

В соцсетях муссируют слухи о закрытии дорог в направлении Коми для поставщиков продукции из Кировской области

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С начала введения режима повышенной готовности жителей Коми бомбардируют фейками со всех сторон. Так на днях в соцсетях начали распространять информацию о том, что Сыктывкар изолируют. Мэр столицы поспешила написать в своем Instagram: «Информация не соответствует действительности».

- Сведения о якобы закрытии дорог в направлении Коми для поставщиков продукции из Кировской области являются недостоверными. Федеральная трасса «Вятка» является транспортной артерией, соединяющей наш регион с другими субъектами Российской Федерации, и открыта для движения грузовых и легковых автомобилей. Экономические границы, подразумевающие запрет на поставку продукции извне, на территории России отсутствуют, - отметила Наталья Хозяинова в посте с грифом «Важная информация».

Сейчас поставки осуществляются в штатном режиме. Мэр просит доверять официальной информации и не поддаваться панике. Кстати, власти Коми тоже рекомендуют верить оперативным сводкам о коронавирусе, которые публикуются тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU