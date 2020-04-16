2020-04-16T16:45:04+03:00
Общество

В Эжвинскую больницу, где произошло массовое заражение COVID-19, ищут врачей

Предлагается зарплата в 80 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В печально известную Эжвинскую больницу, где зафиксировали одну из самых значительных в стране вспышек коронавируса, продолжают искать врачей. Им предлагают зарплату в 80 тысяч рублей.

Центр занятости населения Сыктывкара сообщает, что в больницу нужны терапевты, пульмонологи и инфекционисты. Медики необходимы только на период карантина по коронавирусу.

Ранее в больницу искали медсестер и санитарок. За короткое время удалось полностью укомплектовать штат младших медицинских работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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