В Эжвинскую больницу, где произошло массовое заражение COVID-19, ищут врачей
В печально известную Эжвинскую больницу, где зафиксировали одну из самых значительных в стране вспышек коронавируса, продолжают искать врачей. Им предлагают зарплату в 80 тысяч рублей.
Центр занятости населения Сыктывкара сообщает, что в больницу нужны терапевты, пульмонологи и инфекционисты. Медики необходимы только на период карантина по коронавирусу.
Ранее в больницу искали медсестер и санитарок. За короткое время удалось полностью укомплектовать штат младших медицинских работников.
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ИСТОЧНИК KP.RU