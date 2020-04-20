Коми ушла в минус в демографическом рейтинге регионов

20 Апр 2020 2020-04-20T10:21:38+03:00

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Эксперты «РИА Новостей» составили демографический рейтинг регионов за 2020 год. Коми стала третьей с конца, заняв 83 место.

За последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Самый большой прирост произошел в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе. В трех субъектах Федерации численность населения не изменилась, в 58 — пошла на убыль.

Наша республика вошла в число регионов, где людей стало меньше. За 2017-2019 года население сократилось на 3,5 процента. По показателям миграционного прироста мы ушли в -26,5 процентов. Общая численность населения 820,5 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU