2020-04-20T17:59:27+03:00
Общество

Первые случаи коронавируса выявили в Сысольском районе

В Коми на один район, где нет COVID-19, стало меньше
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Все меньше районов в Коми могут похвастаться отсутствием коронавирусной заразы. Сегодня, 20 апреля, стало известно, что пал еще один бастион - у двух жителей Сысольского района Коми диагностировали коронавирус.

Один пациент находится под присмотром врачей с 14 апреля. Другого инфицированного выявили на несколько дней позже. Известно, что он был в контакте с пациентами Коми республиканской больницы. Еще один человек с двусторонней пневмонией был направлен в город, информация о наличии у него коронавируса пока не поступила.

Как отметил главврач ЦРБ Владимир Носков, проблемой остаются затянутые сроки исследования тестов в клинических лабораториях. По этой причине невозможно снять с режима наблюдения пациентов до получения подтверждения о том, что COVID-19 у них нет. Всего на исследования на коронавирус было направлено более 120 анализов, ответы получили только на половину из них.

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На сегодня инфицирован 491 пациент (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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