Челябинские металлурги выпустили металл для реконструкции стадиона в Сыктывкаре
Суровые челябинские металлурги отгрузили 850 млн тонн арматуры, балки и рядового листа на реконструкции стадиона в Сыктывкаре.
Челябинский металлургический комбинат поставляет металл в Сыктывкар, где сейчас полным ходом идет реконструкция стадиона.
Напомним, реконструкцию к чемпионату мира по хоккею с мячом проведут в несколько этапов. Сначала обновят западную, северную и южную трибуны, а также спортивную арену и тренировочное поле. Потом будут построены административно-бытовой павильон, контрольно-пропускной пункт и наземная стоянка.
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ИСТОЧНИК KP.RU