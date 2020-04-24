Челябинские металлурги выпустили металл для реконструкции стадиона в Сыктывкаре

24 Апр 2020 2020-04-24T09:16:51+03:00

Суровые челябинцы помогают подготовиться к чемпионату мира в столице Коми

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Суровые челябинские металлурги отгрузили 850 млн тонн арматуры, балки и рядового листа на реконструкции стадиона в Сыктывкаре.

Челябинский металлургический комбинат поставляет металл в Сыктывкар, где сейчас полным ходом идет реконструкция стадиона.

Напомним, реконструкцию к чемпионату мира по хоккею с мячом проведут в несколько этапов. Сначала обновят западную, северную и южную трибуны, а также спортивную арену и тренировочное поле. Потом будут построены административно-бытовой павильон, контрольно-пропускной пункт и наземная стоянка.

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Видеообращение промысловиков, возможно, изменит решение по этому острому вопросу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU