2020-04-26T16:22:59+03:00
Общество

Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу

Отвечают эксперты
Дарья ЮДИНА
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Скоро жители Коми начнут штурмовать автобусы для поездок на дачиСкоро жители Коми начнут штурмовать автобусы для поездок на дачи
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Жители Коми скоро отправятся на дачи. Вместе с тем в республике вводятся электронные спецпропуска. У людей возник вопрос: нужен ли этот пропуск для поездки на дачу?

Если коротко - нет.

- Для проезда на дачу регистрация в информационной системе «Пропускная система» не требуется. Выдача пропусков осуществляется для передвижений гражданина на территории Республики Коми от места (к месту) работы, - написали на сайте «Пропускной системы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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