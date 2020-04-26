Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу

26 Апр 2020 2020-04-26T16:22:59+03:00

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Жители Коми скоро отправятся на дачи. Вместе с тем в республике вводятся электронные спецпропуска. У людей возник вопрос: нужен ли этот пропуск для поездки на дачу?

Если коротко - нет.

- Для проезда на дачу регистрация в информационной системе «Пропускная система» не требуется. Выдача пропусков осуществляется для передвижений гражданина на территории Республики Коми от места (к месту) работы, - написали на сайте «Пропускной системы».

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ИСТОЧНИК KP.RU