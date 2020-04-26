Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу
Жители Коми скоро отправятся на дачи. Вместе с тем в республике вводятся электронные спецпропуска. У людей возник вопрос: нужен ли этот пропуск для поездки на дачу?
Если коротко - нет.
- Для проезда на дачу регистрация в информационной системе «Пропускная система» не требуется. Выдача пропусков осуществляется для передвижений гражданина на территории Республики Коми от места (к месту) работы, - написали на сайте «Пропускной системы».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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